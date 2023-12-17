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Dünya
AA 17.12.2023 18:30

İsrail, yılbaşından bu yana Batı Şeria'da 505 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yılbaşından bu yana 111'i çocuk olmak üzere 505 Filistinliyi öldürdü.

İsrail, yılbaşından bu yana Batı Şeria'da 505 Filistinliyi öldürdü
[Fotograf: AA]

Filistin Sağlık Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

İsrail güçlerinin yılbaşından bu yana Batı Şeria'da 505 Filistinliyi öldürdüğü kaydedilen açıklamada, bunlardan 111'inin çocuk olduğu vurgulandı.

Açıklamaya göre, Tel Aviv'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne savaş açtığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 70'i çocuk olmak üzere 297 Filistinli öldürüldü.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre İsrail güçleri, 2022 yılında Batı Şeria'da 171, Gazze Şeridi'nde 53 olmak üzere toplam 224 Filistinliyi öldürmüştü.

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