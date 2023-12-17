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Dünya
AA 17.12.2023 19:57

İsrail Ordu Radyosu: Gazze ile Mısır sınırına tünel önleyici duvar inşa edilecek

İsrail'in, Gazze ile Mısır arasındaki "Selahaddin Ekseni" adıyla bilinen Akdeniz kıyısı ile Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı arasındaki bölgede yer altından duvar örmeyi planladığı duyuruldu.

İsrail Ordu Radyosu: Gazze ile Mısır sınırına tünel önleyici duvar inşa edilecek
[Temsili fotoğraf: AA]

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, hükümet tünel yapımına engel olmak için inşa edeceği duvarın yapımına Gazze Şeridi'ne saldırılarını sonlandırmasının ardından başlayacak.

İsmini vermeyen İsrailli bir yetkilinin açıklamalarına dayandırılan haberde, söz konusu duvarın inşası için Mısır hükümetiyle görüşüleceği ve "Kahire'nin bu konunun bir güvenlik ihtiyacı olduğunu anlayışla karşılayacağını umduklarına" yer verildi.

İsrail'in "i24News" televizyonu da konuya ilişkin haberinde, Mısır'ın Sina ile Gazze Şeridi arasındaki bölgede tünel bulunmadığını defalarca açıklamasına rağmen, İsrail yönetiminin "Selahaddin Ekseni"nin uzantısı olan bölgenin doğusunda yer altından Mısır'a açılan tünellerin varlığından endişe duyduğu aktarıldı.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN ise İsrail güçlerinin geçen hafta Mısır sınırına yakın Refah kentindeki evlere yoğun hava saldırılarına işaret ederek, bu saldırıların hedefinin "Selahaddin Ekseni"nin altında var olduğu iddia edilen tünellerden geçiş yapan Hamas unsurları olduğunu öne sürdü.

Mısır ile Gazze Şeridi arasında Akdeniz kıyısından Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na paralel uzanan 14 kilometrelik tampon bölge "Selahaddin Ekseni" adıyla biliniyor.

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