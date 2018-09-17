Kudüs İslami Vakıflar İdaresi: Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'da provokasyon yapıyor

Ürdün Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs yazılı açıklamasında, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın güneybatı bölgesindeki Fas (El-Meğaribe) Kapısı'nı Yahudilerin girişi için açtığını belirtti.

Dibs, Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin kışkırtıcı eylemlerine dikkat çekerek, "Bir grup Fanatik Yahudi, Harem-i Şerif'in içinde Talmudik (Tevrat tesfiri) ayinler düzenledi ve provokatif eylemlerde bulundu" ifadelerini kullandı.

Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'in hürmetini ihlal ettiğini vurgulayan Dibs, 114 Yahudi'nin İsrail polisi eşliğinde sabah saatlerinde kutsal mabede girdiğini aktardı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi daha önce yaptığı açıklamada, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'teki eylemlerine ve Talmudik ayinlerine göz yumduğu uyarısında bulunmuştu.

Çarşamba günü başlayacak olan Yahudilerin en kutsal günü Yom Kippur (Kefaret günü) ve ardından 1 hafta sürecek Sukot Bayramı (Çardaklar Bayramı) sebebiyle, fanatik Yahudiler sık sık "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapıyor.

Yahudilerin baskınları 2003'te başladı

Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi, İsrail polisinin tek taraflı aldığı kararla 2003'te başladı.

Ürdün Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin tüm baskılarına rağmen, İsrail makamları baskınları sürdürmekte ısrar ediyor.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde, sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde 2 kere Mescid-i Aksa’nın güneybatı duvarında bulunan El-Meğaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna giriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camii'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor. Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakkı olduğunu savunuyorlar.

Kaynak: AA