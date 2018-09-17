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ABD'de kuyrukları birbirine dolanan 5 yavru sincap kurtarıldı

ABD'de plastik atıklar ve otlar nedeniyle kuyrukları birbirine dolandığı için yuvalarından çıkamayan ve bu yüzden ölüm tehlikesi altına giren 5 sincap yavrusu kurtarıldı.

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ABDde kuyrukları birbirine dolanan 5 yavru sincap kurtarıldı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde, plastik atıklar ve otlar nedeniyle kuyrukları birbirine dolandığı için yuvalarından çıkamayan gri sincaplar, kendilerini bu şekilde bulan bir kişi tarafından götürüldükleri Wisconsin Doğal Yaşam Rehabilitasyon Merkezi'nde birbirlerinden ayrıldı.

Veterinerler, 5 yavruyu da uyuşturarak düğümü çözdü.

Hayvanların durumunun iyi olduğu ve kan dolaşımı sorunu nedeniyle sadece kuyruklarındaki dokuların zarar gördüğü belirtiliyor.

20 dakika süren operasyondan bir gün sonra kendilerine gelen hayvanların, bu merkezde birkaç gün gözlem altında tutulduktan sonra doğaya salınacağı açıklandı.

Gri sincapların boyları 50 santimetreye kadar çıkabiliyor.

Sert gövdeli ağaçlarda yaşayan hayvanlar, meşe palamudu ve cevizle besleniyor.

Kaynak: BBC

Etiketler: yavrular, Wisconsin, sincap, abd
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