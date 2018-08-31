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Yahudi Yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya baskın çağrısı

İsrail’de Tapınak Öğrencileri adlı bir örgüt, Kudüs'te astıkları afişler ve sosyal medya mesajlarıyla, Yahudileri Eylül boyunca Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeye çağırdı.

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Yahudi Yerleşimcilerden Mescid-i Aksaya baskın çağrısı

Tapınak Öğrencileri Örgütü Başkanı Tal Koval, sosyal medya sitesi Facebook'taki hesabı üzerinden, "Bu eylem, Tapınak Dağı'na ziyaretleri artırmak için yapılacak daha büyük faaliyetin başlangıcı" mesajını paylaştı.

Örgüt, Kudüs’te hazırladığı afişler ve sosyal medya üzerinden yayınladığı bildiriler ile Mescid-i Aksa'ya binlerce Yahudinin katılacağı baskın çağrıları yapıyor.

Yahudi baskınlarının, Eylül ayı içerisinde yer alan Yahudi bayramlarında artması bekleniyor.

Yahudi yerleşimcilerin bu çağrılarının, son zamanlarda Mescid-i Aksa’ya Fas kapısından artan Yahudi baskınlarıyla eş zamanlı gelmesi dikkat çekti.

Yahudi baskınları, İsrail güçlerinin sağladığı sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşiyor. 

İslami Vakıflar Halkla İlişkiler Sorumlusu Firas ed-Debs, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa’ya İsrail güçleri gözetiminde provakatif baskınlar düzenlediğini ve baskın sırasında Süleyman Mabedi hakkında bilgilendirildiklerini açıkladı.

Yahudiler baskınlar sırasında, Mescid-i Aksa’nın doğu kısmında yer alan Rahmet Kapısı'nda dualar ediyor.

Müslümanların bu baskınları protesto etmelerine izin vermeyen İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’ya girişlerini de engelliyor.

Kaynak: TRT Haber, Arab48

Etiketler: Yahudi yerleşimciler, Tapınak Öğrencileri Örgütü, Mescid-i Aksa, kudüs, israil
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