Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 10:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Küçük çocuk hem Suriye'de hem Ukrayna'da savaşın dehşetini yaşadı
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından kaçan 11 yaşındaki Hasan, tek başına yola çıkıp Slovakya'ya gitmişti. Bu, küçük Hasan'ın kaçtığı ilk savaş değildi. Hasan'ın, 10 yıl önce henüz bir bebekken ailesi ile Suriye iç savaşından da kaçtığı ortaya çıktı.
Savaş, yıkım ve ölüm getirirken, umut veren mucizevi hikayeler de yaşanıyor. Filmlere konu olabilecek bu öykünün kahramanı 11 yaşındaki Hasan...
Hasan, sırtında bir çantayla 4 gün önce tek başına Ukrayna'dan yola çıktı. Rusya'nın saldırılarından kaçıyordu. Tek başına bin kilometre yol katedip Slovakya'ya sığındı.
Ancak bu Hasan'ın kaçtığı ilk savaş değildi...
Amerikan medyası, Hasan'ın 10 yıl önce de henüz bir bebekken ailesiyle Suriye iç savaşından kaçtığını ortaya çıkardı. O zaman annesinin kucağında sınırları aşan Hasan, bu kez tek başına yaşama tutundu.
Şimdi Slovakya'da ablasının yanında, Ukrayna'da kalan annesine kavuşma hayali kuruyor.
Etiketler: Rusya Ukrayna Suriyeli Sığınmacı Suriye Savaşı Suriye Suriye Krizi ABD
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