Savaş, yıkım ve ölüm getirirken, umut veren mucizevi hikayeler de yaşanıyor. Filmlere konu olabilecek bu öykünün kahramanı 11 yaşındaki Hasan...



Hasan, sırtında bir çantayla 4 gün önce tek başına Ukrayna'dan yola çıktı. Rusya'nın saldırılarından kaçıyordu. Tek başına bin kilometre yol katedip Slovakya'ya sığındı.

Ancak bu Hasan'ın kaçtığı ilk savaş değildi...

Amerikan medyası, Hasan'ın 10 yıl önce de henüz bir bebekken ailesiyle Suriye iç savaşından kaçtığını ortaya çıkardı. O zaman annesinin kucağında sınırları aşan Hasan, bu kez tek başına yaşama tutundu.



Şimdi Slovakya'da ablasının yanında, Ukrayna'da kalan annesine kavuşma hayali kuruyor.