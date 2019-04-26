Meksika Ulusal Göç Enstitüsünden yapılan açıklamada ülkenin güney sınırındaki mülteci gözetim merkezinde tutulan bin 300 kadar Kübalı göçmenin firar ettiği belirtildi.

Göçmenlerin kitlesel kaçış sırasında silahsız durumdaki gözetim merkezi görevlileriyle çatışma veya arbede yaşamadığı ifade edildi.

Mülteci merkezini terk edenlerden yaklaşık 600'nün daha sonra gönüllü olarak geri döndüğü, 700 kişinin ise hala dışarıda olduğu kaydedildi.

Göçmenlerin merkezdeki barınma koşullarının yetersizliğinden şikayetçi olduğu, bin kişi kapasiteli merkeze bu rakamın yaklaşık iki katı insan yerleştirilmesinin rahatsızlığa yol açtığı belirtiliyor.

Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu geçen yıl aralık ayında Meksika topraklarında ilerleyerek kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

ABD sınır muhafızları geçen ay sınırı geçmeye çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

Amerika ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında Meksika üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Meksika Ulusal Göç Komisyonu Başkanı Tonatiuh Guillen, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hükümetin 1 Aralık 2018'den bu yana çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden toplam 3 bin 983 göçmene geçiş vizesi verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA