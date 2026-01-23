Karla Karışık Yağmurlu 3.4ºC Ankara
Dünya
AA 23.01.2026 20:21

Kristersson'dan Grönland mesajı: Kavga etmiyoruz, fikirlerimizi söylüyoruz

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Grönland meselesinde ABD ile kavga etmediklerini, fikirlerini söylediklerini belirtti.

Kristersson'dan Grönland mesajı: Kavga etmiyoruz, fikirlerimizi söylüyoruz
[Fotograf: AA]

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç Ulusal Güvenlik Konseyi ile yaptığı toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı devralma planlarına karşı çıkan ülkeler arasında İsveç'in de bulunduğunu dile getiren Kristersson, ABD'nin ek gümrük vergileri uygulama tehdidi gündemdeyken ülkesinin Danimarka'ya destek verdiğini söyledi.

Yaşanan sürecin ABD ile ilişkilere zarar verdiğini belirten İsveç Başbakanı, "ABD ile kavga etmiyoruz, fikirlerimizi söylüyoruz. Bunlar güven zedeleyici hatalardı. ABD'nin, güvene ne kadar zarar verdiğini küçümsediğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kristersson, İsveç hükümetinin Arktik savunmasının inşasına katılmayı teklif ettiğini belirterek, "Şu an rahat uyuyorum." dedi.

İsveç'in Ukrayna meselesini de yakın takip ettiğinin altını çizen Kristersson, "İsveç, Ukrayna'daki cephede ve müzakerelerde neler olup bittiğine dair iyi bir bilgiye sahip. Şu an Rusya'nın, Ukrayna'nın barışa dönük isteklerine yönelik geri adım atmaya niyetli olduğuna dair hiçbir işaret yok. Önümüzdeki günlerde görüşmelerden gerçekçi umutlar beklemeyin." diye konuştu.

İsveç ABD Grönland
Halep, Deyrizor ve Rakka'da olağanüstü hal sona erdi
