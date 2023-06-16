Kripto para borsası Binance, Hollanda'dan çekiliyor

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance'den yapılan açıklamada, Binance'nin Hollanda pazarından çekildiği ve Hollanda'da ikamet eden hiçbir yeni kullanıcının kabul edilmeyeceği kaydedildi.

Hollanda'da kayıtlı mevcut kullanıcıların 17 Haziran'da saat 00:00 itibarıyla sadece yatırımlarını çekmelerine izin verileceği belirtilen açıklamada, kullanıcılara, en kısa sürede varlıklarını Binance'den çekmeleri tavsiye edildi.

Açıklamada, "Binance, Hollanda'daki düzenleyici nezdinde kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak kapsamlı bir kayıt sürecindeydi. Hollanda'daki regülasyonlar kapsamında ülkedekilere hizmet vermek için çeşitli yolları denememize rağmen kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak kaydolmamız mümkün olmadı. Binance, Hollanda'dakilere hizmet sağlamak ve gerekli izinleri almak için her türlü çabayı göstermeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Binance'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) kara parayla mücadele ve terörün finansmanını önlemeye ilişkin standartlarıyla uyumlu ve çok sayıda AB üyesi ülkede kayıtlı olduğu belirtilen açıklamada, AB'nin yeni kabul ettiği Kripto Para Piyasaları Düzenlemesi (MiCAR) ile uyumlu olmak adına Binance'nin gerekli çalışmaları yapmakta kararlı olduğu vurgulandı.

Çekilmenin gerekli olmasından dolayı Binance'nin hayal kırıklığına uğradığı aktarılan açıklamada, Hollandalı düzenleyicilerle yapıcı ve şeffaf bir şekilde ilişki kurmaya devam edileceği bildirildi.

Açıklamada, Binance'nin Hollanda'da kalan diğer kullanıcılarına, hesaplarının bu karardan nasıl etkileneceğine dair kapsamlı bilgilerin yer aldığı bir e-posta gönderileceği belirtildi.

Hollanda Merkez Bankası (DNB), gerekli kayıtları tamamlamadan işlem yapılmasını sağladığı gerekçesiyle 2022'de Binance'ye 3 milyon 325 bin avro ceza kesmişti.