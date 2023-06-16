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Dünya
AA 16.06.2023 20:05

Sudan için 19 Haziran'da Cenevre'de taahhüt konferansı düzenlenecek

Sudan'daki insani yardım çalışmalarını desteklemek amacıyla 19 Haziran'da Cenevre'de üst düzey taahhüt konferansı düzenlenecek.

Sudan için 19 Haziran'da Cenevre'de taahhüt konferansı düzenlenecek
[Fotograf: AA]

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisince (OCHA) yapılan duyuruda konferansın BM'nin yanı sıra Avrupa Birliği, Afrika Birliği, Mısır, Almanya, Katar ve Suudi Arabistan tarafından düzenlendiği ifade edildi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, konferansa BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çevrim içi katılacağını belirtti.

Haq, Cenevre'de 19 Haziran'da düzenlenecek konferansa donörlerin "cömertçe" katkı sağlamalarının talep edildiğini kaydederek, insani yardımların Sudan ve komşu ülkelere aktarılacağını dile getirdi.

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