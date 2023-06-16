Çok Bulutlu 25.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.06.2023 19:33

ABD'ye göre İsveç'in NATO üyeliği ittifaka önemli katkı sağlayacak

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsveç'in NATO'ya üye olmasının ittifaka denizde ve havada ciddi katkılar sağlayacağını söyledi.

ABD'ye göre İsveç'in NATO üyeliği ittifaka önemli katkı sağlayacak
[Fotograf: İHA]

Austin, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın bitiminde gazetecilere yaptığı açıklamada, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını görüştüklerini belirtti.

Finlandiya'nın NATO üyesi olarak ilk kez bir zirveye katılacağını hatırlatan Austin, İsveç'in de bir an önce katılımının onaylanması çağrısında bulunduklarını dile getirdi.

İsveç'in NATO üyeliğinin ne tür katkılar sağlayacağı sorusunu yanıtlayan Austin, İsveç'in önemli askeri kapasiteye sahip olduğunu, son yıllarda savunma modernizasyonuna ciddi yatırım yaptığını ve modern bir kuvvet olduğunu belirtti.

Austin, "İsveç'in kısa sürede birlikte çalışabilirlik seviyesine ulaşması zor olmayacaktır." dedi.

İsveç'in denizde ve havada ittifaka ciddi katkılar sağlayabileceğini dile getiren Austin, ittifaka davet edilen bir ülke olarak İsveç ile askeri işbirliğini halihazırda artırdıklarını anlattı.

Bakan Güler ile görüşme

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Austin, Bakan Güler ile tanışmak ve göreve gelmesinden dolayı tebrik etmek istediğini söyledi.

Austin, kısa bir görüşme yaptıklarını, İsveç'in üyelik başvurusunu da ele aldıklarını, üyelik onayında ilerleme konusunda Güler'i teşvik etme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

ETİKETLER
ABD İsveç NATO
Sıradaki Haber
Putin: Ukrayna'da Leopard tankları yanıyor, F-16'lar da yanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:54
Üsküdar açıklarında arızalanan gemi kurtarıldı
20:43
Azerbaycan İran vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu
20:56
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 300 milyon TL hibe
20:24
Bakan Koca Hatay'da incelemelerde bulundu
20:14
Kripto para borsası Binance, Hollanda'dan çekiliyor
20:11
BM: Sudan'da çatışma sonucu 1 milyondan fazla çocuk yerinden edildi
Hindistan’ı Biparjoy Kasırgası vurdu: 2 ölü, 23 yaralı
Hindistan’ı Biparjoy Kasırgası vurdu: 2 ölü, 23 yaralı
FOTO FOKUS
Hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü yola savruldu
Hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü yola savruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ