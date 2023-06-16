Sırbistan'da sel: 42 şehir ve ilçede OHAL ilan edildi

Sırbistan İçişleri Bakan Yardımcısı ve Acil Durum Daire Başkan Vekili Luka Causic, yaptığı açıklamada, dünden bu yana etkili olan sağanak yağış nedeniyle ülke genelinde sel meydana geldiğini belirtti.

Causic, "Sırbistan'da 42 şehir ve ilçedeolağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Daha doğrusu 5 şehir tümüyle OHAL ilan ederken, 23 ilçenin tamamı ile 12 ilçe ve 2 şehrin de belirli yerlerinde bu durum söz konusu." dedi.

Ülke genelinde birçok yolun trafiğe kapandı

Yağışların 26 Mayıs'tan bu yana belirli aralıklarla sürdüğünü ve ekiplerin ilgili bölgelerde hazır bulunduğunu aktaran Causic, bu sabah itibariyle 55 kişinin bulundukları yerden tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Causic, Makva Nehri'nin taşması sonucu ise Kraljevo şehri yakınlarındaki İbar kara yolundaki köprünün selden zarar gördüğünü ifade ederek, ülke genelinde birçok yolun trafiğe kapandığını söyledi.

[Fotoğraf: AP]

Çok sayıda evi ve iş yerini de su bastığını anlatan Causic, birçok nehrin taştığını kaydetti.

Sırbistan Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada ise yağışların bugün de devam edeceği uyarısında bulunuldu.