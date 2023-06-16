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Dünya
AA 16.06.2023 17:09

ABD'de 86 yaşındaki bir kişi "1984"ün ilk baskısını 65 yıl sonra kütüphaneye iade etti

ABD'nin Oregon eyaletinde, 86 yaşındaki bir adam, kütüphaneden ödünç aldığı George Orwell'ın 1984 romanının ilk baskısını, 65 yıl sonra iade etti.

ABD'de 86 yaşındaki bir kişi "1984"ün ilk baskısını 65 yıl sonra kütüphaneye iade etti
[Fotoğraf: GettyImages]

BBC'nin haberine göre, Portland'daki Multnomah Kütüphanesinden 65 yıl önce ödünç alınan kitap, iade edildi.

George Orwell'ın 1984 romanının ilk baskısı olan kitabın içindeki notta, kendini "WP" olarak tanımlayan 86 yaşındaki kişinin, kitabın kütüphaneye iade edilmesi gerektiğine dair notu çıktı.

Notta, "Kitabı tekrar okuduktan sonra, bu kitabın tekrar elden ele dolaşması gerektiğine karar verdim. 1958'de Portland Eyalet Üniversitesinden mezun olmak üzereyken kitabı geri götürmek istedim ama bir şekilde bunu yapamadım" ifadeleri yer aldı.

Kitabın bazı bölümlerinin, kendisini kitabı geri getirmeye ittiğini belirten WP, "Bu kadar yavaş davrandığım için özür dilerim. 86 yaşında, sonunda vicdanımı rahatlatmak istedim" notunu düştü.

Kütüphane yetkilileri ise yaptıkları açıklamada, kitap için "gecikme" cezası uygulamayacaklarını kaydederek, "Vicdan rahatlatıldı" ifadesini kullandı.

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