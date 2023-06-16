Avustralya'da siber saldırı: En az 40 kamu kurumu etkilendi

The Australian'ın haberine göre, Rus hacker grubu "AlphV", Avustralya'da faaliyet gösteren ticari hukuk firması "HWL Ebsworth"ün veri tabanına siber saldırı düzenledi.

Avustralya hükümetiyle milyonlarca dolar değerinde anlaşmalar yapan firmaya yönelik saldırı, hassas bilgilerin yer aldığı en az 40 kamu kurumunu etkiledi.

Söz konusu kurumların arasında İçişleri Bakanlığı, Avustralya Vergi Dairesi, Savunma Bakanlığı ve Avustralya Federal Polisi bulunuyor.

"AlphV" gurubunun, ortalama 1,4 terabayt hassas bilgiyi, 8 Haziran'da "dark web"te yayımladığı iddia edildi.

Avustralya Siber Güvenlik Bakanlığı sözcülerinden biri, konuyla ilgili soruşturma açıldığını bildirdi. Sözcü, saldırının hükümet verilerine olası etkilerinin ve sonuçlarının HWL Ebsworth ile araştırıldığını aktardı.

Avustralya Başsavcılık makamı da konuyla ilgili çalışma grubu oluşturarak saldırının boyutlarını inceliyor.

Avustralya Vergi Dairesinden yapılan açıklamada, vergi mükelleflerinin, verilerinin sızdırıldığına dair bildirim almaları ve çevrim içi sisteme erişimde sıkıntı yaşamaları durumunda kendileriyle iletişime geçmeleri istendi.

Muhalefetten tepki

Ülkede muhalefetteki Liberal Parti Gölge Siber Güvenlik Bakanı James Paterson, hükümet verilerini korumanın oldukça önemli olduğu açıklamasında bulundu.

Hükümetin sızdırılan verileri korumak için gerekli tüm adımları atmasını gerektiğini vurgulayan Paterson, bunun da ele geçirilen verilerin ne olduğuna dair tamamen şeffaf olunması ve etkilenen üçüncü tarafların bilgilendirilmesi ile desteklenmesi için önlemler alınması gerektirdiğini vurguladı.

HWL Ebsworth'tan bir yetkili de önceliklerinin müşteri ve çalışan verilerinin güvenliği ile gizliliği olduğuna dikkati çekerek konuya ilişkin ilgili resmi kurumlarla çalışmayı sürdürdüklerini kaydetti.