Putin: Ukrayna'da Leopard tankları yanıyor, F-16'lar da yanacak

Putin, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun ana oturumunda, The National Interest dergisi köşe yazarı Dmitriy Simes'ın sorularını yanıtladı.

Ukrayna'nın karşı saldırıya geçtikten sonra 186 tank kaybettiğini belirten Putin, "Ukrayna ordusu saldırıya geçtikleri bazı bölgelerde savunmamızın ilk hattına ulaşabildiler, bazılarında bunu başaramadılar. Burada asıl konu stratejik rezervlerini kullanıyor olmaları ancak hiçbir bölgede hedeflerine ulaşamadılar." diye konuştu.

Putin, Ukrayna'nın yakında kendi askeri ekipmanlarını kullanmayacağını belirterek, "Geriye hiç ekipmanları kalmayacak ve kullandıkları her şey yurt dışından gelecek. Bu şekilde çok uzun süre savaşamazsınız." görüşünü dile getirdi.

Rus savunma sanayisinde ise üretimin arttığına işaret eden Putin, "Geçen yıl boyunca askeri ürünlerin üretimini 2,7 kat artırdık ve daha da artmaya devam ediyor. Bazı işletmeler gece gündüz çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Oturumda Yahudi soykırımına ilişkin video gösterildi

Putin, NATO'nun silah sevkiyatlarıyla Ukrayna'daki savaşa giderek daha fazla müdahil olduğunu dile getirerek, "NATO tabii ki Ukrayna'daki savaşa dahil oluyor. Askeri teçhizat sevkiyatları geliyor, şimdi uçak sevkiyatı seçeneği düşünülüyor. (Ukrayna'da) Leopard tankları yanıyor, F-16'lar da Leopardlar gibi yanacak, buna hiç şüphe yok." görüşünü paylaştı.

Ukrayna için F-16'ların başka ülkelerde konuşlandırılması halinde buna da yanıt vereceklerini belirten Putin, "(F-16) Kiev için Ukrayna dışındaki hava üslerinde konuşlandırılacak ve savaş operasyonlarında kullanılacaksa, onları nasıl ve nerede vuracağımızı göreceğiz." dedi.

Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer sevkiyatla ilgili çalışmada ilk kısmın tamamladığını anlatan Putin, "Rusya'nın nükleer silah kullanmasına gerek yok ancak teorik olarak devletin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı tehdit edildiğinde buna izin verilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Rusya'nın NATO ülkelerinden daha fazla nükleer silaha sahip olduğunu kaydederek, "Bunu biliyorlar ve silahları azaltmak için müzakerelere başlamamızı söyleyip duruyorlar." diye konuştu.

Moderatör Simes'ın, "Ukrayna yönetiminde Naziler var." söyleminin Batılı yöneticileri rahatsız etmesine ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Yahudi olması hakkında nasıl hissettiğine yönelik soruyu Putin, "Çocukluğumdan bu yana Yahudi arkadaşlarım var. Onlar Zelenskiy'nin Yahudi olmadığını söylüyorlar. Zelenskiy Yahudilerin yüz karası." diye yanıtladı.

Putin, oturumda Ukrayna'daki Babi Yar ve Volinya'daki Yahudi soykırımıyla ilgili video gösterdi.

Putin, Rus ekonomisiyle ilgili iyimser

Rus ekonomisindeki göstergelerin giderek daha fazla olumlu hale geldiğini anlatan Putin, şunları aktardı:

"Ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 1,5 kadar, hatta yüzde 2'nin biraz altında olacağını düşünen uzmanlarla aynı fikirdeyim. Ülkemiz, dünyanın önde gelen ekonomileri arasındaki yerini korumaktadır."

Putin, Rusya'nın petrol ve doğal gaz dışı gelirlerini de artırdığına işaret ederek, "Bu yılın ilk 5 ayında petrol ve doğal gaz dışı gelirlerimiz yüzde 9,1 beklenenin oldukça üzerinde büyüdü." ifadesini kullandı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunca alınan petrol üretimi kısıntısı kararının siyasi olmadığını savunan Putin, "OPEC+ içinde üretimi kısmaya yönelik tüm kararlar apolitik niteliktedir. Ne Rusya'nın özel askeri operasyonuyla ne de başka herhangi bir fırsatçı düşünceyle bağlantılı değildir." şeklinde konuştu.