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Dünya
AA 16.06.2023 20:05

İnsanların zihninden geçenler Mandarin Çincesine dökülebildi

Çinli bilim insanları, kişilerin zihninden geçenleri Mandarin Çincesinde ifade edebildi.

İnsanların zihninden geçenler Mandarin Çincesine dökülebildi

South China Morning Post'un haberine göre, beyin-bilgisayar arayüz teknolojisindeki ilerlemelerle halihazırda, insanlar zihinlerinden geçenler, kısa ifadelerle İngilizce ve Japonca olarak sözlü ifade edilebildi.

Farklı tonlamaların Mandarin Çincesinde farklı anlamlara geldiğine işaret edilen çalışmada, ses tonunu tanıyan algoritmalar uyarlandı.

Çalışmada, beyin sinyallerini kaydeden bir çeşit elektrofizyolojik görüntüleme olan "elektrokortikografi" kullanıldı.

Çalışma, beyin aktivitelerinin Mandarin Çincesinde ifade edilebilmesi açısından bir ilk 

Beyin tümör ameliyatındaki 5 hastanın beynine elektrotlar yerleştiren araştırmacılar, operasyonda hastalardan bir heceyi farklı tonlarda söylemelerini istedi.

Çalışmada, elektrotlar beyin aktivitelerini kaydederken kullanılan model de beyin sinyallerindeki ton ve heceden bu aktiviteleri deşifre etti.

Çinli bilim insanlarının çalışması, kişilerin beyin aktivitelerinin Mandarin Çincesinde ifade edilebilmesi açısından bir ilk özelliği taşıyor.

Çin'deki Fudan Üniversitesi, Tiencin Üniversitesi ve ShanghaiTech Üniversitesinden araştırmacıların ortaklaşa yürüttükleri çalışmanın sonuçları, "Science Advances"da yayınlandı

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