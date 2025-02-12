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Dünya
AA 12.02.2025 17:21

Kremlin'den Suriye'ye destek açıklaması

Kremlin, "Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Şara’yla görüşmesinde, Suriye'deki sosyo-ekonomik durumu iyileştirmeye yardımcı olma konusundaki kararlılığını bildirdi." açıklamasını yaptı.

Kremlin'den Suriye'ye destek açıklaması
[Fotograf: Reuters]

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in, Şara'yla telefon görüşmesi yaptığı aktarıldı.

Görüşmede Putin'in, Suriye'deki yeni liderliğin karşı karşıya olduğu görevleri çözme konusunda Şara'ya başarılar dilediği bilgisine yer verilen açıklamaya göre, Suriye'deki mevcut durum hakkında kapsamlı istişareler yapıldı.

Rusya'nın, Suriye'nin birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda ülkede sürdürülebilir normalleşme için bir dizi önlemin uygulanmasının ve önde gelen siyasi güçlerin ve nüfusun etnik-dinsel gruplarının katılımıyla Suriye içi diyaloğun yoğunlaştırılmasının önemi vurgulandı. Putin, Rusya'nın insani yardım sağlanması da dahil olmak üzere Suriye'deki sosyo-ekonomik durumu iyileştirmeye yardımcı olma konusundaki kararlılığını bildirdi."

Açıklamada, iki ülke arasındaki ticaret, ekonomi ve eğitim alanlarındaki işbirliğinin de ele alındığı belirtilerek, "İkili işbirliğinin geliştirilmesine yönelik geniş gündemi değerlendirmek için bu tür yararlı temasların sürdürülmesi kararlaştırıldı. Liderler arasındaki telefon görüşmesi yapıcı, profesyonelce ve anlamlıydı." denildi.

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