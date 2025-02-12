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Dünya
AA 12.02.2025 17:03

Eski AB Yüksek Temsilcisi Borrell: AB, Trump'a teslim olamaz

Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni bir ticaret savaşı başlatma tehdidine AB'nin boyun eğmemesi gerektiğini söyledi.

Eski AB Yüksek Temsilcisi Borrell: AB, Trump'a teslim olamaz
[Fotograf: AA]

Borrell, İspanya'daki Katolik üniversitesi Pontificia Comillas tarafından kendisine fahri doktora unvanı verilmesi nedeniyle düzenlenen tören öncesi basın mensuplarının gündemle ilgili sorularını yanıtladı.

"AB, Trump'a teslim olamaz" diyen Borrell, AB'nin ABD tarafından getirilecek olası ek gümrük vergilerine "direnebilecek durumda olduğunu ve bunun için elinde imkanlar bulunduğunu" ifade etti.

Borrell'den Trump'ın skandal Gazze planına tepki

Trump'ın "Gazze'yi kontrol altına alma planına" ilişkin sorulara da cevap veren Borrell, "Bu topraklar için çözüm Filistinlileri sürmek, emlak pazarlamacılığı yapmak değildir. Yapılması gereken barış ve istikrar dolu bir gelecek kazandırmaktır." dedi.

Trump'tan yine skandal açıklama: Gazze'yi devralacağız
Trump'tan yine skandal açıklama: Gazze'yi devralacağız

Donald Trump'ın göreve geldiğinden bu yana aldığı en olumsuz kararın "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili tutuklama kararından dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamak" olduğunu vurgulayan Borrell, Trump'ın Netanyahu için "bir tür dokunulmazlık getirmek istemesini" eleştirdi.

AB Yüksek Temsilcisi olarak görev yaptığı süre içinde 27 AB ülkesinin Gazze konusunda "yeterince birlik olmamasından" üzüntü duyduğunu kaydeden Borrell, her şeye rağmen AB'nin UCM'yi desteklediğini, çünkü bunun uluslararası hukuk açısından olağanüstü öneme sahip bir meydan okuma olduğuna inandığını" aktardı.

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