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Dünya
AA 12.02.2025 16:51

Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri 6 ay daha uzattı

Almanya'nın düzensiz göçle mücadele kapsamında, kara sınırlarındaki polis kontrollerini 6 ay daha uzattı.

Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri 6 ay daha uzattı
[Fotograf: Reuters]

Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Nancy Faeser'in Almanya'nın tüm kara sınırlarındaki geçici kontrollerin 15 Mart'tan sonra 15 Eylül'e kadar 6 ay daha uzatılması talimatını verdiği ve Avrupa Birliği Komisyonunun da bilgilendirildiği aktarıldı.

Bakan Faeser de yaptığı yazılı açıklamada, geçici kontroller ile düzensiz göçün azaltılacağı ve insan kaçakçılığıyla etkin bir şekilde mücadele edileceğini belirtti.

Faeser, "Federal Polis tüm Alman sınırlarında kontroller yapmaya devam edecek. Bugün bu kontrollerin 6 ay daha sürdürülmesi talimatını verdim çünkü eylemlerimiz etkili ve hala gerekli." dedi.

Sınır kontrolleri kapsamında yaklaşık 47 bin kişinin geri çevrildiğini belirten Faeser, bu şekilde düzensiz göçün etkili bir şekilde geri püskürtüldüğünü kaydetti.

Faeser, yaklaşık 80 bin izinsiz girişin tespit edildiğini ve 1900 kaçakçının tutuklandığı aktardı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Düzensiz göçle mücadelede kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bugün bir kez daha tüm Alman sınırlarında 6 ay süreyle geçici kontroller yapılması talimatını verdik ve Avrupa Komisyonunu bilgilendirdik. Sınır kontrolleriyle rakamların da gösterdiği üzere düzensiz göçü etkili bir şekilde geri püskürtüyoruz."

Almanya'nın tüm kara sınırlarında16 Eylül 2024'ten bu yana kontroller yapılıyor.​​​

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