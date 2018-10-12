Kremlin: Rusya Ukrayna'daki Ortodoksların çıkarlarını koruyacaktır

Ukrayna Ortodoks Kilisesinin, Rus Ortodoks Kilisesinden bağımsızlık talebinin kabul edilmesi Ortodoks dünyasını karşı karşıya getirdi.
Ayrılma kararıyla ilgili Rusya'dan ilk açıklama, Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'dan geldi.
Peskov, Ukrayna'daki Ruslara ve Rusça konuşanlara yasa dışı uygulamalar yapılırsa, diplomatik ve siyasi girişimde bulunacaklarını duyurdu.
"Rusya, Ukrayna'daki Ortodoksların çıkarlarını koruyacaktır"
Olası şiddet olayları konusunda da uyarıda bulunan Peskov, "Rusya, Ukrayna'daki Ortodoksların çıkarlarını koruyacaktır" dedi.
Nüfusunun büyük bölümü Ortodoks olan Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesi, bağımsızlık talebini İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesine iletmişti.
Talep, dün İstanbul'daki patrikhane tarafından kabul edildi.
Kaynak: TRT Haber