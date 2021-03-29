Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 22:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kremlin: Putin'in iklim zirvesine katılıp katılmayacağının netleşmesi zaman alacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iklim zirvesine katılıp katılmayacağının netleşmesi için zamana ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Putin'i iklim zirvesine davet etmesiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın Paris İklim Anlaşması'nı imzaladığına ve Putin'in iklim sorunlarına önem verdiğine dikkati çeken Peskov, "Bu konu önemli. Davetiye resmi kanallar üzerinden ulaştıysa değerlendirilecektir" dedi.
Peskov, "Putin'in zirveye katılıp katılmayacağının netleşmesi için zamana ihtiyaç var" sözlerini kullandı.
Biden, 23 Mart'ta, aralarında Putin'in de olduğu 40 dünya liderini 22-23 Nisan'da yapılacak çevrim içi iklim zirvesine davet etmişti.
Etiketler: Rusya Vladimir Putin Joe Biden
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