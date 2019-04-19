Kremlin, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un, bu ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Rusya’ya geleceğini açıkladı.

Duyurunun, Kim ile ABD Başkanı Donald Trump arasında, Kore yarımadasındaki nükleer gerilimleri sona erdirmek üzere anlaşmaya varılması yönündeki çabalarında yaşanan uyuşmazlıkla çakışması ise dikkat çekiyor.

İki lider arasında gerçekleştirilecek görüşme, Kim'in Kuzey Kore'nin başına geçtiği 2011 yılından bu yana gerçekleştirilecek ilk zirve olacak.

Kim'in, ülkesi ile sınırı bulunan Rusya'ya nasıl seyahat edeceği ise henüz belli değil.

Öte yandan Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığının ABD işlerinden sorumlu daire başkanı Kwon Jong, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Pyongyang'la Washington yönetimleri arasında yürütülen nükleer görüşmelerde baş müzakereci görevinden alınması çağrısında bulundu.

ABD ile 2. zirvede anlaşma sağlanamamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." ifadelerini kullanmıştı.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 27-28 Şubat'ta gerçekleştirilen zirvenin "gerçekten verimli geçtiğini" söyleyen Trump, "Herhangi bir şey imzalamanın iyi bir fikir olmayacağında karar kıldık." ifadesini kullanmış ve Kuzey Kore lideri Kim ile "çok güçlü bir ilişki" kurulduğunu ancak anlaşmaya varılamadığını belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, Vietnam'daki ikinci zirveden sonra üçüncü kez bir araya gelip gelmeyecekleri konusunda, Kuzey Kore lideri Kim ile "yeni bir zirve için sözleşmediklerini" bildirmişti.

Trump, Kim ile bir kez daha bir araya gelebileceklerini belirterek, "Bu, yakında olmayabilir ama çok uzun zaman da almayabilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise zirvede Kuzey Kore'nin ana nükleer kompleksini kapatması karşılığında, yaptırımların sadece bir kısmının kalkmasını talep ettiğini söylemişti.

Kaynak: Reuters