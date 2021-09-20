Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 13:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kremlin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hazırlanıyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya ziyaret hazırlığının yapıldığını açıkladı.
Peskov, gazetecilere, Erdoğan'ın Rusya'ya gerçekleştirmeyi planladığı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın Rusya'ya yapacağı çalışma ziyareti ile ilgili hazırlık yapıldığını belirten Peskov, "İkili ilişkilerin başlamasından bu yana en kapsamlı gündem olacak. Bu ilişkiler çok yönlü ve devlet başkanlarının bu bağlamda her zaman konuşacak şeyleri var." dedi.
Peskov, iki liderin görüşmede Suriye ve diğer bölgesel sorunları da ele alacağını ifade etti.
Etiketler: Türkiye- Rusya İlişkileri Recep Tayyip Erdoğan
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