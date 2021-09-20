14-16 Eylül'deki Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısından "Türk azınlık konusundaki AİHM kararlarını uygulayın" çağrısı çıktı.

Aralarında İskeçe Türk Birliği’nin de bulunduğu azınlık dernekleriyle ilgili mahkeme kararlarının uygulanmaması eleştirildi.

Komite, İskeçe Türk Birliği'nin resmi statüsünün iadesi için açtığı davanın Yunan Yargıtayı tarafından yeniden reddedildiğini hatırlattı.

13 yıldır uygulanmıyor

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bu konuya ilişkin bağlayıcı kararlarının üzerinden 13 yıl geçtiğini vurguladı. Buna rağmen kararların uygulanmamasına tepki gösterdi.

Yunan mahkemelerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ilgili maddesi ve AİHM’nin içtihadı ile tam uyumlu olarak kararlar almasını istedi.

38 yıldır hukuk ve demokrasi mücadelesi veren İskeçe Türk Birliği, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Atina'dan "Batı Trakya Türk Azınlık dernekleriyle ilgili AİHM kararlarını bir an önce tam ve eksiksiz biçimde uygulaması”nı istedi.

İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Yunanistan'ın ırkçı yaklaşımlarını

TRT Haber'de değerlendirdi.

Avrupa Birliği'nden Yunanistan'a İskeçe Türk Birliği'nin resmi statüsünü tanıması için bir uyarı daha geldi. İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Yunanistan'ın ırkçı yaklaşımlarını @trthaber'de değerlendirdi. pic.twitter.com/SOoZRhEkI3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 20, 2021

Cuma yasağı

Yunan yetkililer ise azınlık okullarında da yasakçı tutumunu sürdürüyor.

Bu kez de azınlık ilkokullarının cuma günü erken paydos etmesi yasaklanarak, öğrencilerin Cuma namazına gitmesi engellendi.

Kararı Doğu Makedonya Trakya Eğitim Müdürü Kostandinos Bandikos aldı.

Rodop'ta Azınlık okullarının Cuma günü erkenden ara tatile girmesini yasakladı. Yasakla birlikte azınlık öğrencilerinin Cuma namazına gitmesine engel koydu.

Rodop'ta faaliyet gösteren azınlık ilkokulları, Cuma günleri öğrencilerin camilere giderek Cuma namazını kılabilmeleri için diğer günlere göre erken paydos ediyordu.

Söz konusu Cuma yasağı 2015 yılında da gündeme gelmişti. Ancak azınlık toplumunun yoğun tepkisi sonucunda dönemin idarecileri tarafından geri adım atılmıştı.