Dünya
The Sun 02.12.2025 07:20

Kramp şikayetiyle gittiği hastanede kalbi çalındı

İngiltere'nen GKRY'ye tatile giden İngiliz turistin hayatını kaybettiği belirtildi. Turistin ülkesine dönüşünde kalbinin yerinde olmadığı ortaya çıktı.

Kramp şikayetiyle gittiği hastanede kalbi çalındı

İngiliz çift Yvonne Graley ile Michael Graley'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tatili umulmadık bir sonla tamamlandı.

76 yaşındaki Michael Gray, bacağındaki kramp nedeniyle Paralimni'deki hastaneye kaldırıldı. Ancak hastaneye gitmesinden 10 dakika sonra eşi 73 yaşındaki Yvonne Graley'e ölüm haberi verildi.

Manchester'da yaşayan Yvonne, "Doktor odadan çıktı ve 'Öldü' dedi" açıklamasını yaptı. İddiaya göre kendisine kendisine bir patolog tarafından otopsi yapıldığı da söylendi.

Ancak yaşlmı adamın cenazesi İngiltere'ye getirildiğinde yetkililer ölüm raporunda ölüm nedeninin yazmadığını gördü. Bunun üzerine Rochdale'deki adli tıp ofisinin ikinci bir otopsi yapması gerektiği belirtildi.

Ancak otopside inanılmaz bir gerçek ortaya çıktı. Yvonne, "Michael'ın kalbinin çıkarıldığını ve bu nedenle ölüm nedenini belirleyemediklerini söylediler" derken, herkesi şoke etti.

Çiftin 47 yaşındaki kızı Hayley'in "Çok öfkeliyiz ve cevaplara ihtiyacımız var" dediği de haberde yer aldı.

Temasa geçilen Kıbrıs Rum Kesmi polisi kalbinin çıkarıldığını kabul ederken, bir araştırma merkezine gönderildiğini bildirdi.

Rochdale Adli Tıp Kurumu soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

