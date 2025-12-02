Açık 4.7ºC Ankara
AA 02.12.2025 00:05

Hamas: Gazze Şeridi'ne giren tırlar, halkın asgari temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor

Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi’ne girmesine izin verdiği yardım miktarının temel ihtiyaçları asgari seviyede karşılayamadığını bildirdi.

Hamas: Gazze Şeridi'ne giren tırlar, halkın asgari temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'ne giren tırlar, halkın asgari temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail’in bölgeye girişine izin verdiği tırların çoğunun ticari ürünler olduğunu ifade eden Kasım, mevcut insani felaket içerisinde "zorunlu olmayan malzemeler" taşındığını kaydetti.

Kasım, "İki milyondan fazla insanı etkileyen krizin büyüklüğüne uygun miktarda temel yardım malzemesi taşıyan tırların girişinin sağlanması gerektiğini" vurgulayarak, "kışın yaklaşması ve zorlu hava koşulları sebebiyle tırların taşıdığı yardımların barınma ihtiyaçlarını karşılayamadığını" kaydetti.

Taşınabilir evlerin önceki ateşkes anlaşmasında kararlaştırıldığını ve Şarm el-Şeyh Barış Anlaşması'nda da kabul edildiğini hatırlatan Kasım, arabulucu ve ilgili ülkeleri Gazze'deki Filistinlilere barınak sağlanması için harekete geçme çağrısında bulundu.

Ateşkes anlaşmasına göre, İsrail'in Gazze'ye her gün 600 tırdan oluşan insani yardımın girişine izin vermesi gerekiyor.

Gazze Hükümeti Medya Ofisine göre, İsrail anlaşmaya aykırı biçimde en fazla 200 tırın bölgeye girişine izin veriyor.

