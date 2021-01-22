Bulgaristan’ın kuzeyinde Tuna Nehri kıyısında bulunan Kozloduy Nükleer Enerji Santralinin 1000 megavatlık 5. reaktörü güvenlik sorunu nedeniyle geçici olarak devre dışı bırakıldı.

Parlamentonun Enerji Komisyonu Üyesi Milletvekili Ramadan Atalay, Bulgaristan Ulusal Televizyonuna (BNT), yerel saatle 01.17’de santralin otomatik güvenlik sisteminin devreye girdiğini ve reaktörün kapatıldığını açıkladı.

Kortrollerden sonra yeniden çalıştırılacak

Tüm sistemlerin gözden geçirildiğini ve herhangi bir sorun yaşanmadığını kaydeden Atalay, gerekli teknik kontrolün gerçekleştiğini ve reaktörün yeniden çalıştırılacağını söyledi.