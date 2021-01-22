Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kozloduy Nükleer Santrali'nin 5. reaktörü devre dışı bırakıldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Bulgaristan’ın Kozloduy Nükleer Enerji Santrali'nin 1000 megavatlık 5. reaktörü güvenlik sorunu nedeniyle geçici olarak devre dışı bırakıldı.
Bulgaristan’ın kuzeyinde Tuna Nehri kıyısında bulunan Kozloduy Nükleer Enerji Santralinin 1000 megavatlık 5. reaktörü güvenlik sorunu nedeniyle geçici olarak devre dışı bırakıldı.
Parlamentonun Enerji Komisyonu Üyesi Milletvekili Ramadan Atalay, Bulgaristan Ulusal Televizyonuna (BNT), yerel saatle 01.17’de santralin otomatik güvenlik sisteminin devreye girdiğini ve reaktörün kapatıldığını açıkladı.
Kortrollerden sonra yeniden çalıştırılacak
Tüm sistemlerin gözden geçirildiğini ve herhangi bir sorun yaşanmadığını kaydeden Atalay, gerekli teknik kontrolün gerçekleştiğini ve reaktörün yeniden çalıştırılacağını söyledi.
Etiketler: Bulgaristan Nükleer Santral
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