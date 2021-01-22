Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kabil'de askeri araca silahlı saldırı: 2 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir askeri araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 asker hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, askeri araca Kabil'in Kote-i Sangi bölgesinde kimliği belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı.
Aryen, saldırıda 2 askerin yaşamını yitirdiğini, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Ülkenin batısındaki Herat vilayetinin merkezinde 20 Ocak'ta bir araca yönelik silahlı saldırıda 3 asker hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Afganistan
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