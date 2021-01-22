Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bağdat’taki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi
Irak’ın başkenti Bağdat’ta dün 32 insanın canına mal olan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta çifte intihar saldırısı gerçekleştirildi.
32 kişinin hayatını kaybettiği, 110 kişini yaralandığ saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
3 yıldır saldırı olmuyordu
Bağdat, DEAŞ'ın 2017'de yenilgiye uğratılmasının ardından 3 yıla yakın zamandır intihar saldırılarının hedefi olmamıştı.
Sıradaki Haber
Kazakistan’da kömür üretimi artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz