Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı, ülkenin, 2020 yılında 109 milyondan fazla ton kömür ürettiğini açıkladı.

Bakanlığa göre, aynı yılda 29,3 milyon ton kömür ihraç edildi.

Ülkede elektrik üreten işletmelere 58,8 milyon ton, kömür sanayi kuruluşlarına ise 5,6 milyon ton kömür sevk edildi.

Ayrıca kamu hizmetleri ve nüfus için 10,6 milyon ton kömür üretildi.

10 milyon ton tüketiliyor

2020-2021 dönemi için nüfusun ihtiyaçları ve kömür ürünlerinin ihtiyaçları için yapılan plana göre tüketim miktarı yaklaşık 10 milyon ton olarak gerçekleşti.

Kazakistan'ın kömür endüstrisi, ülke ekonomisinin en büyük sektörlerinden biri.

Kömür rezervleri açısından, Kazakistan ilk 10 ülke arasında yer alıyor.