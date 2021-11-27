Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 00:18Son Güncelleme: Kaynak: AP
Kosova'da otobüse saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Kosova'da kimliği belirlenemeyen kişiler bir otobüse ateş açtı. Saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kosova'nın başkenti Priştine'ye 90 kilometre uzaklıkta bulunan Glogjan'da cuma günü yerel saatle 19.00 sıralarında bir otobüse silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 3 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı.
Peja'daki yetkililer saldırıyı ve ölümleri doğruladı.
Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.
Etiketler: Kosova
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