Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kosova’da bomba ihbarı yapılan Adem Jashari Havalimanı tekrar açıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kosova’nın başkenti Priştine’de bugün bomba ihbarı nedeniyle kapatılan Adem Jashari Havalimanı kontrollerin ardından tekrar açıldı.
Kosova polisinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde bomba ihbarı yapılan Adem Jashari Havalimanı’nda gerekli kontrollerin yapıldığı ve herhangi bir patlayıcı madde bulunmadığı ifade edildi.
İhbarın asılsız çıktığı belirtilen açıklamada, “İlgili kurumların gerçekleştirdiği kontroller sonucunda havalimanındaki çalışmalar normale döndü.” ifadesi kullanıldı.
Etiketler: Kosova
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