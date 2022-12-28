Kosova polisinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde bomba ihbarı yapılan Adem Jashari Havalimanı’nda gerekli kontrollerin yapıldığı ve herhangi bir patlayıcı madde bulunmadığı ifade edildi.

İhbarın asılsız çıktığı belirtilen açıklamada, “İlgili kurumların gerçekleştirdiği kontroller sonucunda havalimanındaki çalışmalar normale döndü.” ifadesi kullanıldı.