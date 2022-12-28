Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 15:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AFAD
Yunanistan'da 4,8 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydan geldi. Depremin hasara yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.
AFAD, Yunanistan’ın Boeotia ilinde 4,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 28, 2022
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Boeotia, Stereá Elláda (Yunanistan)
Tarih:2022-12-28
Saat:15:24:10 TSİ
Enlem:38.503 N
Boylam:23.041 E
Derinlik:6.81 km
Detay:https://t.co/ZTFkwgOMVY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin hasara yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.
Yunanistan’da Girit açıklarında da sabah TSİ 10.00’dan kısa süre önce 3,9 büyüklüğünde deprem olmuş, depremin derinliği 10 kilometre olarak açıklanmıştı.
Etiketler: Deprem Son Dakika Yunanistan
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