İsrail'de 1 Kasım'da yapılan genel seçimde eski başbakan Benyamin Netanyahu galip geldi.

Yaklaşık bir buçuk aylık koalisyon pazarlığının ardından anlaşmaya vardı.

Bu hafta güvenoyu alması beklenen koalisyon hükümeti, ‘İsrail tarihindeki en sağcı hükümet’ olarak nitelendiriliyor.

Konuyu TRT Haber’e değerlendiren eski İsrail Adalet Bakanı Yossi Beilin "Geçmişte de İsrail’de radikal hükümetler oldu. Ancak bu kadar radikalini ilk kez göreceğiz. Kurulacak olan koalisyon, İsrail toplumunun en uç noktaları üzerine inşa edildi." dedi.

Koalisyon neleri değiştirecek?

Koalisyon anlaşması uyarınca bazı yasal değişikliklerin yapılması bekleniyor.

Buna göre yeni kabinede bakanlık görevi alacak bazı aşırı sağcı isimlerin yetki alanları genişletilecek.

Ulusal Güvenlik Bakanlığı'na getirilmesi beklenen Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail güvenlik güçlerinin yönetiminde söz sahibi olacak.

Tartışmalara neden olan bir diğer radikal isim Bezalel Smotrich ise Maliye Bakanlığına getirilecek.

Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile ilgili konuların da Smotrich’in yetki alanına dahil edilmesi bekleniyor.

Beilin, İsrail kamuoyunun da koalisyon hükümetinden dolayı endişeli olduğunu söyledi.

"Çok endişeli olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü koalisyonu oluşturan partilerin geldikleri platformlar son derece radikal hatta bir şekilde ırkçılar. Likud ve diğer partilerin yaptıkları anlaşma çok farklı ve radikal maddeler içeriyor. Tek ümit, Netanyahu’nun hayata geçirememe olasılığı."

Beilin, işgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilerin yeni hükümetten olumsuz anlamda etkileneceğini ifade etti.

"Olabileceklerden biri şu; yapılan anlaşmalara göre işgal altındaki topraklar İsrail’in sivil otoritesine bağlanabilir. Bu durum uluslararası hukukun ihlali anlamına gelir. Bu basitçe şu anlama geliyor, ‘israil bu toprakları sonsuza kadar işgal edecek.’ bu çok büyük bir değişiklik."

Eski İsrailli bakan, Netanyahu’nun koalisyon ortaklarını bir arada tutmasının da zor olduğunu vurguladı.

