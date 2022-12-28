ABD’de etkili olan soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor.

Wisconsin eyaletinde, Michigan Gölüne kıyısı bulunan Gills Rock kasabasını vuran kar fırtınasının ardından hayat durmasına geldi.

Kıyıdaki iskele ve bir hediyelik eşya dükkanı tamamen buz tuttu. 100 yıllık olduğu belirtilen yapının dış cephesinin tamamen donduğu görüldü.

ABD ile Kanada sınırı arasında bulunan Niagara Şelalesi, kısmen buz tuttu

Soğuk hava sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65 oldu. Yüz milyondan fazla insan da olumsuz etkilendi.

Ülke genelinde elverişsiz hava koşulları hakimken ABD Başkanı Joe Biden 1 haftalığına ailesiyle tatile çıktı.

Biden'ın Karayipler'e tatile gitmesi özellikle muhafazakar kesimden büyük eleştiri aldı.