Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 15:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
ABD'de bir iskele ve dükkan 'buz' tuttu
ABD’de etkili olan kar fırtınasının ardından Wisconsin eyaletindeki Gills Rock kasabasında bir iskele ve dükkan buz tuttu.
ABD’de etkili olan soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor.
Wisconsin eyaletinde, Michigan Gölüne kıyısı bulunan Gills Rock kasabasını vuran kar fırtınasının ardından hayat durmasına geldi.
Kıyıdaki iskele ve bir hediyelik eşya dükkanı tamamen buz tuttu. 100 yıllık olduğu belirtilen yapının dış cephesinin tamamen donduğu görüldü.
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Soğuk hava sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65 oldu. Yüz milyondan fazla insan da olumsuz etkilendi.
Ülke genelinde elverişsiz hava koşulları hakimken ABD Başkanı Joe Biden 1 haftalığına ailesiyle tatile çıktı.
Biden'ın Karayipler'e tatile gitmesi özellikle muhafazakar kesimden büyük eleştiri aldı.
Etiketler: ABD
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