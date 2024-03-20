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Dünya
AA 20.03.2024 22:19

Kosova Cumhurbaşkanı: Sırbistan NATO'nun parçası olmayı hayal bile edemez

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Sırbistan'ın, NATO'nun dayandığı değerleri ihlal ettiği sürece ittifakın bir parçası olmayı hayal dahi edemeyeceğini belirtti.

Kosova Cumhurbaşkanı: Sırbistan NATO'nun parçası olmayı hayal bile edemez

Osmani, ABD'nin Belgrad Büyükelçisi Christopher Hill'in, Sırbistan'da katıldığı televizyon programında yaptığı "Sırbistan şu anda NATO'ya Kosova'dan çok daha yakın." değerlendirmesine tepki gösterdi.

Yerel basına konuşan Osmani, Sırbistan'ın NATO'ya yakın olduğunu söyleyenlerin yalnızca demokratik devletlere değil, aynı zamanda "(Eski Sırbistan Cumhurbaşkanı) Slobodan Miloseviç Sırbistanı'nın kurbanlarına" da hakaret ettiğini söyledi.

NATO üyeliğine sadece "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Rusyası'nın" Sırbistan'dan daha uzak olduğunu dile getiren Osmani, "Sırbistan gibi NATO'nun dayandığı temel değerleri sürekli ihlal eden, otoriter güçlerce ve uluslararası hukukun temel kurallarını ihlal eden devletlerce korunan bir ülke, NATO'dan uzak olmasını geçtim, bir gün NATO'nun parçası olmayı hayal bile edemez." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan'ın, hiçbir zaman ittifaka katılma isteğini ifade etmediğini vurgulayan Osmani, şöyle konuştu:

"(Sırbistan) Batı Balkanlar'da NATO'ya katılmayacağını ve NATO'ya karşı olduğunu defalarca beyan eden tek devlettir. Sırbistan, birkaç ay önce Kosova Cumhuriyeti'ne karşı saldırıda bulunan, sürekli olarak Bosna-Hersek'i içeriden yok etmeye çalışan bir ülke, aynısını Karadağ'a da yapıyor."

Osmani, Sırbistan'ın, Rusya gibi iyi komşuluk ilke ve değerlerini ihlal ettiğini, komşularını "geçici devletler" olarak görüp somut şiddet eylemlerine giriştiğini belirtti.

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