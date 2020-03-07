Koronavirüs salgınında vaka sayısı 105 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 500'ü ve virüsün yayıldığı ülke sayısı 90'ı geçti.

Çin dışında salgının en çok can kaybına yol açtığı ülkeler İran, İtalya ve Güney Kore oldu. Çin hükümeti, Wuhan'da 2 gündür yeni vaka görülmediğini, karantinanın yakında kaldırılabileceğini açıkladı.

Güney Kore'de ise ölü sayısı 40'ı geçti, vaka sayısı 7 binin üzerine çıktı. Virüs bulaşanların yarısından fazlası Daegu kentinde.

DSÖ: Salgın gündemin ilk sırasında olmalı

Virüs nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü, salgının tüm ülkelerin gündeminde ilk sıraya alınmasını istedi. Ayrıca, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkelere, her bir vakayı bulmaya, test etmeye, izole etmeye, tedavi etmeye ve her temasın izini sürme çağrısında bulunmuş ve şunları söylemişti:

"Covid-19 salgınını yavaşlatmak hayat kurtarıyor ve ayrıca (aşı bulunması için) hazırlık, araştırma ve geliştirme için zaman kazandırıyor. Her bir gün salgını yavaşlatabilirsek bu, hastanelere vakaya karşı hazırlıklarını tamamlayabilmeleri için başka bir gün kazandırılması anlamına geliyor."

[Liverpool-AFC Bournemouth maçı / Fotoğraf: Reuters]

İran'da son durum

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 21 kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti. Böylece koronavirüsten ölenlerin sayısı 145'e çıktı.

Cihanpur, toplam vaka sayısının da 1076 kişi artarak 5 bin 823'e ulaştığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından "Vatandaşlarımız ölürken Donald Trump, İran'ın Covid-19'la savaşında ihtiyaç duyduğu kaynakları tüketmek amacıyla ABD'nin yasa dışı yaptırımlarını art niyetli bir şekilde sıkılaştırıyor. Dünya, ABD'nin ekonomik terörizmi tıp terörizmine dönüşürken daha fazla sessiz kalamaz" açıklamasını yaptı.

Avrupa'da hızla yayılıyor

Avrupa’da toplam 5 bin 883 vaka ile virüsün en çok tespit edildiği İtalya’yı, Almanya izliyor.

Almanya'da vaka sayısı 2 gün içinde 2 kattan fazla arttı. Robert-Koch Enstitüsünce yapılan açıklamada, iki gün önce 349 olarak bildirilen ülkede Covid-19 görülen kişi sayısı 795'e yükseldi.

Fransa'da ise virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'dan 117e çıkarken, vaka sayısı ise 716'ya ulaştı. Salgının etkili olduğu Oise ve Bas-Rhin bölgelerinde, pazartesi itibarıyla okullar 15 gün süreyle kapatıldı. Ayrıca, Covid-19 ile mücadele kapsamında eczanelere dezenfektan jel üretme yetkisi verildi.

Toplu etkinlikler durduruldu

İspanya'da vaka sayısı 93 artarak 441'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10'a çıktı. Virüsün bulaştığı vakalar, ülke genelinde görülse de Madrid, Bask, Valencia ve Katalonya özerk bölgeleri, en fazla vaka olan yerler olarak öne çıktı.

Covid-19 teşhisi konulan hastalarda, bu zamana kadarki tüm ölümlerin yaşlılarda olmasının da etkisiyle, birçok kentte yaşlıların toplu bulunduğu yerlerdeki etkinlikler, bir ay süreyle durduruldu.

İngiltere'de de vaka sayısı 42 kişi daha artarak 206 oldu.

Vatikan'dan yeni önlemler

Avrupa'da en çok vaka ve ölü sayısının kaydedildiği İtalya'ya komşu Vatikan'da, dün bir kişideki virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle yeni önlemler alınıyor.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un her pazar Aziz Petrus Meydanı’na bakan çalışma odasının penceresinden yaptığı duayı ve çarşamba günleri yaptığı genel kabullerini yarından itibaren canlı yayınlanacak videoyla yapacağı ve bu yayının meydana yansıtılacağı açıklandı.

[Vatikan / Fotoğraf: Reuters]

İtalya'ya gece tren seferlerine iptal

İsviçre'de vaka sayısı 264'e çıktı. 26 kantonun 20'sinde virüs tespit edilirken, vaka oranı erkeklerde yüzde 55, kadınlarda yüzde 45 olarak kaydedildi. Covid-19'dan daha önce bir kişinin öldüğü Hollanda'da vaka sayısı 188'e, Belçika'da 149'a, Avusturya'da 81'e, Çekya'da 19'a, Romanya'da 11'e, Macaristan ve Polonya'da 5'e yükseldi.

Avusturya'da vaka sayısının artış göstermesi, hükümeti yeni tedbirler almaya yöneltti. Başbakan Sebastian Kurz, Güney Kore, İran, ve İtalya’nın Milano ve Bolonya kentlerinden Viyana’ya yapılan uçak seferlerinin durdurulduğunu açıkladı.

İtalya’ya gece tren seferlerinin iptal edildiğini belirten Kurz, ülke sınırlarında sağlık memurları ve polisin istedikleri aracı durdurarak, vücut ısısı ölçümü yapabileceklerini de kaydetti.

Slovakya da İtalya uçuşlarını durduruyor

Slovakya'da ilk vakanın tespit edilmesinin ardından, ülkede geniş çaplı önlemlerin hayata geçirileceği duyuruldu.

Başbakan Peter Pellegrini, Slovakya-İtalya arasındaki her iki yöne uçak seferlerinin pazartesiden itibaren durdurulacağını açıkladı.

Cezaevi, tutuklu ve koruma evlerine ziyaretlerin kaldırılacağını belirten Pellegrini, öğrencilerin yurt içi ve dışı gezilerinin de iptal edileceğini söyledi.

Pellegrini, yoğun katılımlı etkinliklerin iptal edilmesinin virüsün yayılmasını önleme açısından önemli olduğuna işaret ederek, yurt dışına özellikle hava yoluyla gidilmemesi uyarısında bulundu.

ABD Ordusu'na da sıçradı

Avrupa’da 233 ölü ve toplam 5 bin 883 vaka sayısı ile Covid-19’un en yoğun olduğu İtalya’nın Napoli kentinde konuşlu ABD Donanması Deniz Destek Biriminde görevli bir denizci askerde yapılan testin pozitif çıktığı açıklandı.

ABD Avrupa Komutanlığından yapılan açıklamada, bu vakanın ABD Avrupa Ordusu’nda görülen ilk pozitif vaka olduğu belirtildi.

Söz konusu askerin, bulaşıcı hastalıkları önleme biriminin koordinasyonunda ve ev sahibi ülkenin belirlediği tedbirler ışığında, kendi konutunda karantinada gerekli tıbbi desteği aldığı söylendi.

Malta'da ilk koronavirüs vakası

Malta Sağlık Bakanı Chris Fearne, adalarındaki ilk virüs vakasının 12 yaşındaki bir İtalyan kız çocuğunda görüldüğünü belirterek, kızın ve ailesinin daha önceden kendilerini karantinaya aldıkları bilgisini paylaştı.

Malta basınındaki haberlerde, İtalyan kızın ailesiyle Malta’da yaşadığı, İtalya’nın kuzeyindeki Trentino’daki tatilin ardından adaya salı günü döndüğü, perşembe günü ise hastaneye kaldırıldığı yazıldı.

Balkanlar'da durum ne?

Balkanlar’da yeni tip koronavirüsün ilk durağı Hırvatistan’da tespit edilen vaka sayısı 12 oldu.

Bir diğer Balkan ülkesi Kuzey Makedonya’da ise vaka sayısı 3’e ulaştı. Bosna Hersek’te de tespit edilen 2 vaka dışında artış olmazken, 221 kişinin gözetim altında bulunduğu açıklandı.

New York'ta acil durum

ABD'de ise ölü sayısı 17'ye çıktı. Koronavirüs nedeniyle New York'ta acil durum ilan edildi.

California açıklarında 3 bin 500 kişinin bulunduğu gemide 21 kişide virüs saptandı. Gemide karantina sürüyor.

[New York / Fotoğraf: Reuters]

Milyonlarca öğrencinin eğitimi aksadı

Mısır'da da Nil nehrinde 150'nin üzerinde yolcu taşıyan gemide 45 kişide virüs tespit edildi. Gemi karantinaya alındı.

Kuzey Afrika ülkelerine sıçrayan virüs, en çok Cezayir'i etkiledi. Ülkede vaka sayısı 19'a yükseldi.

Pek çok ülkede salgının görüldüğü bölgelere seyahat edenler 2 haftalık karantinaya alındı. Okullar tatil edildi, 300 milyon öğrencinin eğitimi aksadı.