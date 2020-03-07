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Papa'dan koronavirüs önlemi: Pazar Ayini 'uzaktan' yapılacak
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un bu pazar halkla buluşmayacağı, Pazar Ayini'nin canlı yayınla halka aktarılacağı açıklandı.
Vatikan'dan yapılan açıklamada, katılımcıların Aziz Petrus Meydanı'na kurulacak ekranlardan ayini takip edebileceği belirtildi.
Öte yandan, 83 yaşındaki Papa'nın soğuk algınlığına yakalandığı, başka bir hastalığının bulunmadığı kaydedildi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 491'e ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 102 bini geçmiş durumda.
Etiketler: vatikan katolik papaSon Güncelleme: 7 Mart 2020 Cumartesi 16:34
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