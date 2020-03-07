Facebook hesabından yaptığı videolu paylaşımda "Ben de koronavirüslüyüm" diyen Zingaretti, kendisini evde izole ettiğini söyledi.

Zingaretti ayrıca, son günlerde kendisiyle görüşen kişilerle kontrole gitmeleri konusunda iletişime geçtiğini belirtti.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 491'e ulaştı.

Toplam vaka sayısı ise 102 bini geçmiş durumda.