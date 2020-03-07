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İtalya'da Demokratik Partili Zingaretti koronavirüse yakalandı
[Nicola Zingaretti | Fotoğraf: AFP]
İtalya'da Demokratik Parti Sekreteri Nicola Zingaretti'ye yapılan koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.
Facebook hesabından yaptığı videolu paylaşımda "Ben de koronavirüslüyüm" diyen Zingaretti, kendisini evde izole ettiğini söyledi.
Zingaretti ayrıca, son günlerde kendisiyle görüşen kişilerle kontrole gitmeleri konusunda iletişime geçtiğini belirtti.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 491'e ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 102 bini geçmiş durumda.
Etiketler: italya demokratik parti İtalyaSon Güncelleme: 7 Mart 2020 Cumartesi 15:44
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