Avrupa'ya yönelik sığınmacı akınının yaşandığı 2015 yılında Almanya'ya gittiler, barınma merkezlerinde kaldılar, oturma izinleri çıkınca da toplumsal yaşamın birer parçası oldular.

TRT Haber, Türkiye'den Yunanistan'a geçen sığınmacıların ulaşmak istediği Almanya'daki durumu araştırdı.

Sığınmacılar meslek edindiler, toplumun birer parçası oldular

Sığınmacıların çoğu Almanca öğrendi, kimileri meslek edindirme kurslarına katıldı.

Hanau Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Selma Yılmaz İlkhan:

"Belirli statüye sahip olduktan sonra, Almanya’da kalabileceklerine dair, çalışma imkanları oluyor. Gerek çocuk parası, gerekse yardım… Her türlü şeylerden yararlanabiliyorlar."

Suriyeli Nayleh: Almanya'da oturmuş sistem var sosyal yardım alabiliyorsun

Çok sayıda sığınmacı Almanya'da yaşamını iyi koşullarda sürdürüyor. Suriyeli Emad Adden Nayleh de onlardan biri:

"Ben hayatımdan çok memnunum, Almanya’da işim var gücüm var. Aç değiliz, her şeyimiz var. Almanya'da oturmuş bir sistem var. Burada sosyal yardım alabiliyorsun. Her yerde senin paranı ödüyorlar. Benim 3 çocuğum da parasız okuyor, istediği üniversite dalını seçebiliyor bu da ücretsiz. Sigorta kartınızla veriyorsunuz problemsiz tedavi oluyorsunuz."

Meslek edinenler iş kurmak istiyor

25 yaşındaki Abdurrahman Alapsi, 2015'te Yunanistan'a botla geçtikten sonra Almanya'ya ulaşmış:

"İlk geldiğimizde, bize sadece, lazım olan kıyafet, yemek, ilaç veriliyordu. Kağıtlar verildikten sonra ve işlem süreci başladıktan sonra 150 euro aylık maaş almaya başladık. Ama aynı zamanda bize yemek veriyorlardı."

Suriyeli sığınmacı, Almanya'daki uyum sürecini başarıyla tamamlayanlardan. Artık kendi ayakları üzerinde duruyor ve gelecek planları yapıyor.

Abdurrahman Alapsi:

"Meslek yaptığım için zaten bizim belli bir maaşımız var. Aynı zamanda kendi projem var, kendi işimi kurmak istiyorum."

Hayalleri neden Almanya?

Tıpkı 2015'te olduğu gibi şimdi de sığınmacılar Yunanistan'a Almanya'ya ulaşmak hayaliyle geçmek istiyor.

Hanau Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Selma Yılmaz İlkhan, "Buranın nasıl bir düzende olduklarını bildiklerinden dolayı tercih edilen ülke olduğunu düşünüyorum. Bir de sosyal devlet olmasından dolayı." dedi.

İşte bu sebeplerden dolayı sığınmacıların tercihi oluyor.