ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında Grand Princess isimli lüks yolcu gemisinde bulunan 21 kişide koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Pence bu kişilerin 19'unun mürettebat üyesi, diğer 2 kişinin ise yolcu olduğunu belirtti. Pence ayrıca, virüsün varlığının onaylanmasından sonra, ABD sağlık yetkililerinin geminin ticari olmayan bir limana yönlendirileceğini ve gemide bulunan herkesin tek tek testten geçirileceğini söyledi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ABD Sağlık Bakanı Alex Azar’la birlikte Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) Atlanta'daki merkezini ziyaret etti.

Trump burada yaptığı açıklamada, "Bir hastalığın ne zaman ortaya çıkacağı bilinemez. Ama biz her duruma karşı hazırlıklıyız. Seyahat başta olmak üzere birçok konuda insanlar rahat davranmalı. Paniğe gerek yok. Koronavirüs, tıpkı grip gibi, fiziksel olarak zayıf olan yaşlı insanları öldürüyor" ifadelerini kullandı.