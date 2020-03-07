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İranlı milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AFP]
İran'da Tahran Milletvekili Fatma Rehber, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Tahran Milletvekili Rehber, Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
21 Şubat'ta düzenlenen 11. Dönem Meclis Seçimlerinde parlamentoya giren 56 yaşındaki Fatma Rehber, muhafazakar çizgisiyle bilinen İslam Koalisyonu Partisi (Hizb-i Mutelife-yi İslami) üyelerindendi.
Covid-19, İran'da başta başkent Tahran olmak üzere hızla yayılırken, şu ana kadar aralarında üst düzey isimlerin bulunduğu 124 kişinin ölümüne yol açtı. Bu kişiler arasında eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ve İran'ın eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam da yer aldı.
Etiketler: tahran kovid-19 koronavirüs iran milletvekili covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 7 Mart 2020 Cumartesi 12:10
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