Filistin hükümetinin sözcüsü, 15 Amerikalı turistin koronavirüse karşı alınan önlemlerin bir parçası olarak Batı Şeria'nın Beytüllahim şehrinde bir otelde karantinaya alındığını söyledi.

Sözcü İbrahim Melhem Reuters'e verdiği demeçte, "Otelde 15 kişilik bir Amerikan delegasyonu var. Onlar hala oradalar ve orada bulunanlarla beraber karantinaya alındılar" dedi.

Filistin hükümeti, Beytüllahim'de bir düzineden fazla virüs vakası onaylandıktan sonra Filistin topraklarında olağanüstü hal ilan etti.

Bölgedeki ABD yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi.