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Afganistan'da Taliban saldırısı: 7 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Keşk Rubatsangi ilçesindeki bir köye düzenlediği silahlı saldırıda 7 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, militanların Keşk Rubatsangi ilçesinin Hoca Nur köyüne silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Farhad, saldırıda aralarında çocukların bulunduğu 7 sivilin yaşamını yitirdiğini, 17 sivilin de yaralandığını belirtti.
Taliban'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: Afganistan talibanSon Güncelleme: 7 Mart 2020 Cumartesi 11:01
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