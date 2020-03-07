Şili'de hükümet karşıtı gösteriler yeniden alevleniyor. 23 kişinin hayatını kaybettiği olaylar sonrası meydanlarda tansiyon düşmüyor.

Başkent Santiago'da binlerce kişi, İtalya Meydanı'nda bir araya gelerek Devlet Başkanı Sebastian Pinera hükümetini protesto etti.

Bu yılki en yüksek katılımın kaydedildiği ve 10 kişinin gözaltına alındığı gösterilerde, yüzünü kapatan göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandı. Polis taş ve sert cisimler atan göstericilere su ve biber gazıyla müdahale etti.

[Fotoğraf: AA]

23 kişi hayatını kaybetti, 9 binden fazla gözaltı

Santiago'nun çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösteriler nedeniyle metro seferleri iptal edildi ve ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Gösteriler nedeniyle ülkede 23 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmış, 9 binden fazla kişi de gözaltına alınmıştı.