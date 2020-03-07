Şili'de göstericiler sokaklarda: Devlet Başkanı'nı protesto ettiler
Şili'de metro ücretlerine yapılan zamlarla başlayan gösteriler devam ediyor. Binlerce kişi meydanlarda toplanarak Devlet Başkanı Sebastian Pinera ve hükümeti protesto etti.
Şili'de hükümet karşıtı gösteriler yeniden alevleniyor. 23 kişinin hayatını kaybettiği olaylar sonrası meydanlarda tansiyon düşmüyor.
Başkent Santiago'da binlerce kişi, İtalya Meydanı'nda bir araya gelerek Devlet Başkanı Sebastian Pinera hükümetini protesto etti.
Bu yılki en yüksek katılımın kaydedildiği ve 10 kişinin gözaltına alındığı gösterilerde, yüzünü kapatan göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandı. Polis taş ve sert cisimler atan göstericilere su ve biber gazıyla müdahale etti.
23 kişi hayatını kaybetti, 9 binden fazla gözaltı
Santiago'nun çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösteriler nedeniyle metro seferleri iptal edildi ve ulaşımda aksaklıklar yaşandı.
Gösteriler nedeniyle ülkede 23 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmış, 9 binden fazla kişi de gözaltına alınmıştı.