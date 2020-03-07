Dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip Çin'de salgının faturası kabarıyor.

Ocak ve şubat aylarında Çin'in ihracatı yüzde 17 ile büyük bir daralma yaşadı. Aynı dönemde ithalatta da yüzde 4 daralma oldu.

2 ayda 7 milyar dolardan fazla cari açık

Yılın ilk iki ayında toplam ticaret hacmi 592 milyar dolar oldu. Geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 11 düşüş yaşandı. İlk iki aydaki daralma, 2008 küresel finans krizinden sonraki en sert daralma oldu. Ayrıca yıllardır dış ticaret fazlası veren Çin, ilk iki ayda 7 milyar dolardan fazla cari açık verdi.

Satın alma endeksi rekor seviyelere geriledi

Ekonominin farklı alanlarından gelen veriler 1976’dan beri ilk defa ilk çeyrekte bir küçülme yaşanabileceğini gösteriyor. Ocak’ta satın alma endeksi yüzde 37 ile rekor seviyelere geriledi. Üstelik, şubat ayı salgının etkisinin daha sert hissedilmişti.

Salgın nedeniyle Çin’de yeni yıl tatili uzatılmış, ülkede hayat durma noktasına gelmişti.

Küçük ve orta işletmelerin yarından fazlası kapalı

Fabrikaların çoğu Mart ayı başından itibaren çalışmaya başladı. Öte yandan küçük ve orta işletmelerin yarısından fazlası hala kapalı.

İlk çeyrekte salgının Çin ekonomisine faturasının toplamda 190 milyar dolardan fazla olması bekleniyor.

Salgının diğer ülkelere de yayılmasıyla, yılın ilk çeyreğinde küresel ticarete etkisinin 320 milyar doları aşabileceği belirtiliyor.