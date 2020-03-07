Şili basınında çıkan habere göre, başkent Santiago'da binlerce kişi, İtalya Meydanı'nda bir araya gelerek Devlet Başkanı Sebastian Pinera hükümetini protesto etti.

[Fotoğraf: Reuters]

Bu yılki en yüksek katılımın kaydedildiği ve 10 kişinin gözaltına alındığı gösterilerde, yüzünü kapatan göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandı. Polis taş ve sert cisimler atan göstericilere su ve biber gazıyla müdahale etti.

[Fotoğraf: Reuters]

Santiago'nun çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösteriler nedeniyle metro seferleri iptal edildi ve ulaşımda aksaklıklar yaşandı.