İtalya'da şu ana kadar 4 bin 600'ün üzerinde kişiye koronavirüs teşhisi konuldu.

Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 200'e yaklaştı.

Okul ve üniversiteler 15 Mart'a kadar kapatılırken, ülkede sosyal hayat durma noktasına geldi.

Avusturya da, İtalya'ya doğrudan uçuşları askıya aldı.

63 vakanın görüldüğü Avusturya, İtalya sınırında sağlık kontrol noktaları kurulacağını açıkladı.

Slovakya da ülkede ilk vakanın tespit edilmesinin ardından İtalya'ya doğrudan uçuşları pazartesi gününden itibaren askıya alacağını duyurdu.

Koronavirüs ölümleri artıyor. 91 ülkede 3 bin 400’den fazla kişi öldü. Can kaybı yavaşlasa da artmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınında son durumu @trthaber muhabiri Musab Eryiğit aktardı.https://t.co/kvPo9Bybhy pic.twitter.com/CAAMf0UD5I — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 7, 2020

İran'da neler oluyor?

İran'da vaka sayısı rekor artış gösterdi, 5 bine dayandı.

124 kişi yaşamını yitirdi.

İran Sağlık Bakanlığı, ülkenin tüm vilayetlerinde virüsün görüldüğünü ve şehirler arası yolculukları sınırlandırmak için güç kullanılabileceğini duyurdu.

Ancak güç kullanma konusunda ayrıntı verilmedi.

İran'da yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı ilk kent Kum'daki karantina merkezlerinden Kamkar-Arabniya Hastanesi'nin Başhekimi Cevad Hudadadi de virüse yakalandı.

Halka, temastan ve özellikle düğün, taziye ve toplu yemek gibi programlardan uzak durma tavsiyesi yapıldı.

İran Ulusal Grip Komitesi Üyesi Mesud Merdani de, bir kişinin virüsü aynı anda 4 kişiye bulaştırabildiğini vurguladı.

Okulların tatil olduğu 20 Mart'a kadar Tahran'ın en az yüzde 30'unun virüse yakalanacağını söyledi.