Koronavirüs tüm dünyada hızla yayılıyor. Gün geçtikçe vaka sayıları artarken, ülkeler de virüsle mücadele etmek için farklı yöntemler geliştiriyor.

Çin ve Güney Kore'den sonra koronavirüs en çok İtalya ve İran'ı etkiledi. Avrupa’nın birçok ülkesinde de boy gösteren virüs salgını endişe ve paniğe yol açıyor.

Gürcistan’da 26 Şubat’ta ilk kez görülen koronavirüs vakası sonrası ülkede tedbirler artırıldı.

Gürcistan hükümeti tarafından koronavirüsüne yönelik bilgi verilmesi amacıyla kurulan resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, ülkede koronavirüs teşhisi konan kişi sayısı 12’ye yükseldi. 140 kişinin de karantinada olduğu açıklandı.

Avrupa son durum

İtalya'da şu ana kadar 4 bin 600'ün üzerinde kişiye koronavirüs teşhisi konuldu.

Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 200'e yaklaştı.

Okul ve üniversiteler 15 Mart'a kadar kapatılırken, ülkede sosyal hayat durma noktasına geldi.

Avusturya da, İtalya'ya doğrudan uçuşları askıya aldı. 63 vakanın görüldüğü Avusturya, İtalya sınırında sağlık kontrol noktaları kurulacağını açıkladı.

Slovakya da ülkede ilk vakanın tespit edilmesinin ardından İtalya'ya doğrudan uçuşları pazartesi gününden itibaren askıya alacağını duyurdu.