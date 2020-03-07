Söz konusu hastanın 12 yaşındaki İtalyan bir kız çocuk olduğunu belirten Fearne, çocuğun halihazırda devlet hastanesinde tutulduğunu ve durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Çocuğun, ailesiyle birlikte geçtiğimiz ayın sonunda İtalya'nın Trentino bölgesinden Malta'ya geldiği bildirildi.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 491'e ulaştı.

Toplam vaka sayısı ise 102 bini geçmiş durumda.