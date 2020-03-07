Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Malta'da ilk koronavirüs vakası
Malta Sağlık Bakanı Chris Fearne, ülkede ilk koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.
Söz konusu hastanın 12 yaşındaki İtalyan bir kız çocuk olduğunu belirten Fearne, çocuğun halihazırda devlet hastanesinde tutulduğunu ve durumunun iyi olduğunu ifade etti.
Çocuğun, ailesiyle birlikte geçtiğimiz ayın sonunda İtalya'nın Trentino bölgesinden Malta'ya geldiği bildirildi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 491'e ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 102 bini geçmiş durumda.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 7 Mart 2020 Cumartesi 14:16
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